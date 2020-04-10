تقرير مستشفى الحريري عن "كورونا" .. إليكم آخر المستجدات

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وصل إلى 22 إصابة. وأشار إلى انه تم استقبال 16 حالة مشتبه بإصابتها بكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

كما أعلن تماثل 9 حالات للشفاء من الفيروس الكورونا "بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصها من عوارض المرض كافة"، وأن مجموع الحالات التي شفيت تماما منذ البداية حتى تاريخه، بلغ 76 حالة شفاء.

أضاف: "بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، تم إخراج 4 حالات مصابة بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المرضى سريريا، وإبلاغهم بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا".

وإذ أعلن أيضا وفاة مصاب بالعقد الثامن من العمر كان يعاني من أمراض مزمنة، أكد أن جميع المصابين بالفيروس "يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابتين وضعهما حرج".

وختم: "لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة".