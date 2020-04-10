هل وقعتم ضحية أعماله؟

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بتاريخ 8/4/2020 تمكن أحد رتباء مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، من توقيف نشال بالجرم المشهود، على متن دراجة آلية، بعد مشاهدته وهو يقوم بنشل خلوي أحد الأشخاص في محلة كورنيش المزرعة، وذلك أثناء توجهه إلى مركز خدمته في ثكنة الحلو، فطارده بسيارته، مما اضطُر النشّال إلى ترك دراجته والفرار راكضاً على الأقدام، فتابع اللحاق به إلى أن تمكن من توقيفه، تحت جسر الكولا، وتبيّن انه يدعى: خ. م. (مواليد 1992، لبناني).

وبالتحقيق معه في فصيلة الرملة البيضاء، عُثر بحوزته على مظروفَين من مادة السالفيا، وقناع. كما تبيّن انه من أصحاب السوابق بجرائم: سرقة سيارة، وسلب، ونشل، وتعاطي مخدِّرات، وحيازة عملة مزيّفة.

لذلك، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، بناءً على إشارة القضاء المختص، طالبة من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في محلّة الأونيسكو، او الاتصال على الرقم 790714/01 لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.