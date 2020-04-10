living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الضمان الإجتماعي: استأنفنا العمل في المركز الرئيسي لإصدار براءات ذمة للمؤسسات

10
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان التالي: "استأنف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يومي الأربعاء والخميس 8 و9 نيسان 2020، العمل في المركز الرئيسي في بيروت لإصدار براءات الذمة للمؤسسات، لاسيما تلك المتعلقة بالمعاملات الجمركية، وقد أنجزت مصلحة براءة الذمة المركزية حوالي 100 براءة ذمة. هذا وقد تفقد المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي العمل وأثنى على جهود المستخدمين في مصلحة براءة الذمة وفي المديرية المالية الذين حضروا إلى مكاتبهم في هذه الظروف الصعبة.

 

كما تجدر الإشارة إلى صدور المذكرة الإعلامية رقم 635، بناء على المرسوم رقم 6230 تاريخ 1/4/2020 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 15 تاريخ 9/4/2020، التي مددت براءات الذمة المنتهي مفعولها بين 30/9/2019 و29/6/2020 الى 30/6/2020 ضمنا.

 

وبناء عليه، تدعو إدارة الصندوق جميع أصحاب العمل غير المشمولين بأحكام المذكرة الإعلامية رقم 635، الراغبين بالحصول على براءة ذمة، الحضور إلى المركز الرئيسي في بيروت يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع لإنجاز المعاملات المتعلقة بالحصول على براءة ذمة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout