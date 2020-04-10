الضمان الإجتماعي: استأنفنا العمل في المركز الرئيسي لإصدار براءات ذمة للمؤسسات

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صدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان التالي: "استأنف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يومي الأربعاء والخميس 8 و9 نيسان 2020، العمل في المركز الرئيسي في بيروت لإصدار براءات الذمة للمؤسسات، لاسيما تلك المتعلقة بالمعاملات الجمركية، وقد أنجزت مصلحة براءة الذمة المركزية حوالي 100 براءة ذمة. هذا وقد تفقد المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي العمل وأثنى على جهود المستخدمين في مصلحة براءة الذمة وفي المديرية المالية الذين حضروا إلى مكاتبهم في هذه الظروف الصعبة.

كما تجدر الإشارة إلى صدور المذكرة الإعلامية رقم 635، بناء على المرسوم رقم 6230 تاريخ 1/4/2020 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 15 تاريخ 9/4/2020، التي مددت براءات الذمة المنتهي مفعولها بين 30/9/2019 و29/6/2020 الى 30/6/2020 ضمنا.

وبناء عليه، تدعو إدارة الصندوق جميع أصحاب العمل غير المشمولين بأحكام المذكرة الإعلامية رقم 635، الراغبين بالحصول على براءة ذمة، الحضور إلى المركز الرئيسي في بيروت يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع لإنجاز المعاملات المتعلقة بالحصول على براءة ذمة".