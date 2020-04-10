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عطاالله: ألم يكفنا ما قامت به الحكومات السابقة؟! المداورة في المناصب او المساواة

10
APRIL
2020
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اصدر النائب جورج عطاالله البيان التالي:

 

في خضم الأزمات المتلاحقة الموروثة والمستجدة التي نعيشها اليوم والتي تقتضي منّا جميعاً أقصى درجات التضامن والدعم والالتفاف حول المؤسسات الدستورية للخروج سالمين او بأقل الأضرار الممكنة، 

وإن كنّا قد تعهدنا بدعم الحكومة حيث تصيب فإن ذلك لا يمنعنا من الاعتراض على الأخطاء والتحذير والدعوة الى تداركها،


ومن هنا نعتبر ان ما تم تمريره في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من تعيينات تجاوزت الأعراف المعمول بها ووصلت لحدّ إلغاء طائفة بكاملها هي طائفة الروم الأرثوذكس كأنه لم يكفِنا ما قامت به الحكومات السابقة من إقتصاص مُبرمج من الأرثوذكس حتى تأتي الحكومة الحالية وتستبدل مركزين محفوظين لهم بموظفين من طائفة أخرى.
وللتذكير فإن الأرثوذكس كانوا ولا يزالون رواد الدولة المدنية في لبنان لكن ذلك لا يلغي كون النظام اللبناني لا يزال حتى اللحظة طائفياً وبالتالي لا يمكن تطبيق الأعراف المدنية على الأرثوذكس وحدهم والإلتزام بالأعراف الطائفية لكل الطوائف والمذاهب الأخرى.


ورب قائل أننا دائماً ما ندعو الى إعتماد الكفاءة معياراً للتعيينات فعلى سبيل المعلومات نذكّر بأن الطائفة الأرثوذكسية تزخر بالنخب والطاقات والكفاءات
لذلك وحفاظًا على العدالة والحق فإننا ندعو الى عدم السير بالتعيينات الحاصلة وعدم توقيع المراسيم المتعلقة بها وإلاّ تطبيق مبدأ المداورة بحيث تتم تسمية أرثوذكس في مراكز كانت عُرفاً لغيرهم والانتباه مستقبلاً كي لا تتكرر هذه التجاوزات.

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