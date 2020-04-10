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نقولا لدياب والقضاء: فرصة كشف جرائم سلامة لن تتكرر

10
APRIL
2020
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رأى النائب السابق نبيل نقولا، في رسالة إلى رئيس الحكومة حسان دياب والسلطة القضائية موضوعها رياض سلامة، أن "الفرصة جدية وحقيقية، لا بل الوحيدة الممكنة لكشف الجرائم المالية منذ تولي المذكور المسؤولية حتى اليوم، بغض النظر عن التقرير ومضمونه، لأن الماكينة المافياوية تعمل الآن على النفي المتسلسل لمضمون التقرير".

 

وقال: "ظهور المذكور بالأمس على شاشة MTV للتبرير، كان بمثابة الإقرار أو الاعتراف، ويندرج في خانة كاد المريب أن يقول خذوني أولا، كما أعلن ما كان يمتلك من أموال وموجودات عينية الخ، مستطردا إنه كلف شركات ومؤسسات لإدارة محفظته، إذ يمنع عليه ممارسة ذلك، وهذا يلزمه تبيان كامل العمليات لمعرفة حجم الثروة الخيالية المحققة".

 

وسأل: "أليس هذا ما يسمى بالاستغلال للسلطة؟ ولماذا لم تعلن أسماء الشركات التي تقوم بإدارة الأصول؟ وبالنسبة إلى الملف الضريبي، كم الضرائب التي سددها مقابل الأرباح المحققة؟"

 

أضاف: "هنا نستنتج أن مطالبة التيار الوطني الحر بالتشريح المالي للمصرف والحاكم أيضا، هي من أوجب الموجبات. الأهم، وهنا بيت القصيد، قال المذكور بنبرة التحذير إنه سيفضح كل من يتناول موضوع ثروته".

 

وختم: "هذه هي الفرصة التي لن تتكرر. لاحظوا جيدا استشراس تيار المستقبل، وجنبلاط وتلفزيون المر للدفاع عنه".

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