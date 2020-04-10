رسالة من فادي بربر إلى الجالية اللبنانية في ليبيريا

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أصدر رئيس اتحاد بلديات الجومة وبلدية رحبة فادي بربر إيضاحا إلى أفراد الجالية اللبنانية في ليبيريا يؤكد فيه أن السفارة اللبنانية والسلطات الرسمية اللبنانية هي المعنية الأولى والأخيرة في آلية إجلاء اللبنانيين من ليبيريا.

واعتبر بربر أن كل اللبنانيين هم واحد، ولا يمكن في الأصل تمييز لبناني عن آخر بانتمائه إلى هذه البلدة أو تلك. وانطلاقا من أن لكل بلدة خصوصيتها، وكل سلطة محلية معنية بخطاب أبنائها وتقديم النصح لهم حيث يمكن، جاء الخطاب موجها إلى أبناء رحبة.

والتزم بربر بمتابعة هذا الملف، وفق رؤية شاملة تخص الجميع، آملا أن تتمكن المراجع المعنية من تأمين طائرة إلى ليبيريا في أقرب وقت ممكن، لجلاء كل اللبنانيين وفق آلية تحددها وتقرر أولوياتها السفارة اللبنانية في ليبيريا وليس أي شخص آخر.

وعلى المستوى الشخصي قال بربر: أنا أصلا ابن ليبيريا وجميع اللبنانيين فيها أهلي وأصدقائي، ومشاعري تجاههم هي مشاعر المحبة والأخوة والاحترام، فهؤلاء رفاق الجهاد، وشركاء عرق الجباه.