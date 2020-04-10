ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان!

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول التحضير لعملية تهريب كمية ضخمة من حشيشة الكيف الى إحدى الدول الأفريقية.

بناء عليه، ونتيجة لمتابعة حثيثة استمرت لحوالي الشهر، تمكنت قوة من المكتب المذكور، بتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٠، من ضبط قافلة مؤلّفة من /8/ شاحنات، كانت متّجهة الى حرم مرفأ بيروت، وعلى متنها حاويات بداخلها آلاف الأكياس من النايلون التي تحتوي على أتربة زراعية، بتفتيش الحاويات في داخل حرم المرفأ، بالتنسيق مع شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في الجمارك، التي ساهمت بتقديم المعدّات اللوجستية المسهّلة لعملية الكشف.

بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٠ وبعد الانتهاء من الكشف على الشاحنات، جرى ضبط كميات كبيرة من حشيشة الكيف بلغت زنتها حوالى /25/ طناً، كانت موضبة داخل أكياس -الكيس الواحد بين /20-30/ كلغ، كل كيس يحتوي على /100 إلى 150/ كف حشيش، وزنة الكف الواحد حوالى /200/غ -موضوعة بطريقة محترفة تحت الاتربة الزراعية بغية إخفاء المخدرات، ومن هذه الأنواع (آه يا حنان، الجزيرة نيو 2019، الأسطورة نيو 2019، طائر الحر، جوكر، مزاج بيروت، مزاج الشام، cruiser، ممتاز، زهرة الربيع، Kiki do you love me).

وتعتبر هذه الكمية المضبوطة هي الاضخم بتاريخ لبنان فقد كانت مجهّزة ومعدّة للتجارة والترويج والبيع والتهريب الى الخارج.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين.