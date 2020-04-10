بالفيديو - بلبلة جديدة بطلها مارسيل غانم!

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أصدر برنامج "صار الوقت" توضيحاً على حسابه على "تويتر" وذلك بعد ساعات على انتهاء الحلقة التي استضاف فيها مارسيل غانم وزير الداخلية محمد فهمي ووزير الداخلية الأسبق زياد بارود.



وجاء في التوضيح: " توضيحاً لما صدر خلال حلقة الليلة من #صار_الوقت، يؤكد الإعلامي مارسيل غانم أنه لم يقصد التعرّض لأي من الأديان السماوية، وكل ما في الأمر التباس في غير سياقه لم يكن القصد منه جرح مشاعر أي إنسان أو أي دين وخصوصاً اليهود فاقتضى التوضيح والاعتذار".

وكان غانم قال خلال الحلقة إنّ أسماء الخبراء في شركة "لازار" الاستشارية توحي إلى أنّهم يهود.