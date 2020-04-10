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عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 نيسان 2020

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الأخبار
عدّاد كورونا إلى 587 وتمديد التعبئة
شري تحدّد «مسار» الفيروس
‫مساوئ الخطّة الماليّة: بقاء الدين بالدولار وخصخصة لإرضاء صندوق النقد

البناء

تركيا في سباق العشرة العالميّة الأولى لكورونا…و«إسرائيل» في الثانية…ولبنان في التاسعة
دبلوماسيّة كورونا: تسوية حكوميّة في العراق…ومفاوضات وقف النار في اليمن
الحكومة تقترب من المناطق الحرجة: التحدّيات الاقتصاديّة والماليّة وعقدة المصارف

الجمهورية

تمديد التعبئة لتلافي إصابات نائمة
لا بد من قيامة
دياب: أموال المودعين خط أحمر.. وتجميد التعيينــات المالية لاعادة الهيكلة

 

اللواء

«إنذار نقابي» بوجه «خطة أنقاض» صناديق التقاعد والضمانات
فريق برّي - فرنجية يبلع تمرير تعيينات بالتصويت.. والتعبئة تمدّدت إلى 26 نيسان

 

الديار

تمديد «التعبئة»... «العين» على بشري..والاسبوع المقبل شديد الخطورة ؟
«دعسة» حكومية ناقصة طلباً «للعطف السعودي»: «شيك بلا رصيد»
خيار «الاقتطاع» من الحسابات يتقدم.. وباريس تتمنى البدء بالاصلاحات

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