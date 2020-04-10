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أسرار الصحف ليوم الجمعة 10 نيسان 2020

10
APRIL
2020
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البناء

خفايا

قالت مصادر نيابية إن القرارات التي صدرت حول المساعدات المالية للعائلات الأشد فقراً تفقد قوة تأثيرها، كلما تأخّر التنفيذ ونفس الشيء بالنسبة لسعر الصرف وتحرير الودائع الصغيرة موضوع تعاميم مصرف لبنان. فالتباطؤ بعد الإعلان يثير الشكوك ويزيد النقمة.

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إن وقف النار في اليمن سيثبت في النهاية بعد إضافة تعديلات عليه تضيف قضايا مثل فتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة بمراقبة أممية وتبادل الأسرى، وإضافة إعلان يمني بوقف استهداف العمق السعودي، لأنه من دون فك الحصار لن يقبل اليمنيون بمنعهم من دخول مأرب باسم وقف النار.

اللواء

همس

تساءل نواب سابقون وهم محامون: لماذا إقحام البلد في قوانين جديدة، في ظل أزمة خطيرة، ما دامت القوانين النافذة لا تزال صالحة لمعالجة المستجدات على اختلافها؟!

غمز

تخضع التقديمات المالية والاجتماعية إلى آلية قيد التطوير، خشية من التلاعب، من قبل الجهات المحلية والإدارية.

لغز

سألت جهات معنية عن الجهة التي ستدفع نفقات إقامة المغتربين العائدين، للفنادق التي حلّوا فيها نزلاء؟

الجمهورية

فشلت الوساطات لترتيب إجتماع بين رئيس تيار ومجموعة تهدد بالإنفصال عنه بعد اعتبار أن انتسابهم الى التيار كان بقرار منهم بالتخلي عن انتمائهم المذهبي.

سرب بعض المغتربين الموجودين في بلجيكا أخباراً من السفارة اللبنانية في بلجيكا أن ثلاث طائرات آخرها يصل الاثنين الى لبنان وسيتم تأجيل الرحلات المتبقية الى 27 الجاري.

يقول نائب في تيار مسيحي إن الذين بّزكيهم تيار مسيحي آخر ليتولوا وظائف عامة مهمة هم غير كفوئين.

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