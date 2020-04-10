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لماذا تتحفّظ «الصحة» على إطلاق الفحوصات السريعة؟

10
APRIL
2020
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 قالت مصادر وزارة الصحة لـ«الأخبار» إن رفض الوزير إجراء الفحوصات السريعة المخصصة للكشف عن فيروس كورونا يعود إلى هامش الخطأ الكبير في هذه الفحوصات الذي يتجاوز أحياناً 30%، «فلماذا اللجوء إليها فيما هناك فحوصات أكثر دقة كفحوصات الـ pcr؟». لكن، ماذا عن الدور الذي تلعبه هذه الفحوصات في مسح المناطق؟ تُجيب المصادر بأن الوزارة في صدد رفع أعداد فحوصات الـpcr في المناطق الى نحو ألف يومياً، وهو إجراء من شأنه أن يعطي صورة أوضح وأدقّ، مُشيرةً إلى أنها قد تلجأ إلى خيار فحوصات كشف اكتساب المناعة السريعة بعد تسجيل صفر إصابات.

مصادر طبية، من جهتها، تلفت الى أنه رغم أنّ الخطأ وارد بنسبة 30% «إلا أن نتائج الفحوصات تتيح أخذ قرارات في وقت سريع لأنها تظهر نتائج 70%». وتوضح أنه «في حال تبين وجود نسب لافتة، مثلاً على صعيد اكتساب المُقيمين في بلدة مناعة معينة، فهو يشير الى ان المنطقة آمنة لأن الناس فيها اكتسبوا مناعة ولا تعود مسألة معرفة وضع بقية المُقيمين مهماً، كذلك الأمر بالنسبة إلى الفحوصات التي قد تظهر، مثلاً، وجود 30% من الإصابات، الأمر الذي ينبئ بوضع حساس يستدعي رفع الاستنفار بمعزل عن عدد الإصابات الدقيق».

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