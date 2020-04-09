وزير الداخلية يكشف عن 7 اصابات بين عناصر قوى الأمن الداخلي بالكورونا ..

أكّد وزير الداخلية محمد فهمي أن الوضع الاقتصادي سيء ولكن هناك ما هو أسوأ في حال تفشي فيروس كورونا.



وقال في حديث للـmtv: "ضغطنا على المواطنين في اليوم الأول من سريان خطة "المفرد والمجوز" من خلال الحواجز وما فعلته الدولة اللبنانية في مواجهة كورونا لم تفعله أي من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا".



وأعلن فهمي إصابة سبعة من عناصر قوى الأمن الداخلي بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنّهم في منازلهم وليسوا في مراكز الخدمة وتم الحجر الصحي عليهم وعلى عائلاتهم.



واعتبر أنّ الإلتزام الحالي بالتعبئة العامة مقبول جدًا، مشددًا على أنّ التجول ممنوع أيام الآحاد باستثناء الحالات الطارئة جدًا.



من جهة أخرى، قال فهمي: "في حال عادت التظاهرات فسنتعامل مع السلميين منهم بكل احترام وسنساعدهم لإيصال صوتهم، أما المشاغبون فالتعامل معهم مختلف وهناك اثباتات على تقاضي هؤلاء للأموال لقاء تكسريهم للأملاك العامة والخاصة".