حملة من أخويات شبيبة العذراء لإنارة الشرفات يوم سبت النور

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أعلنت اللجنة المركزية لأخويات "شبيبة العذراء في لبنان" ببيان، أنها تطلق "عند التاسعة من مساء السبت المقبل، الذي يصادف سبت النور لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي، وتحت عنوان "ثبت النور"، دعوة لكل المؤمنين لإنارة الشرفات وأسطح المنازل بالشموع تزامنا مع الصلاة على نية انتهاء وباء كورونا واستعدادا لقداس منتصف الليل".

وأشار البيان الى أن "أخويات شبيبة العذراء في كل لبنان، كانت قد اتحدت بأربع وعشرين ساعة من الصلاة المتواصلة من صباح يوم خميس الأسرار بعنوان "خميس الإصرار" حتى صباح يوم الجمعة العظيمة، يليها اتحاد بمراحل درب الصليب مع المرشد المركزي والمرشدين الإقليميين من شمال لبنان إلى جنوبه مرورا بالبقاع والجبل وبيروت يوم الجمعة العظيمة بعنوان "جمعة العزيمة".