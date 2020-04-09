إبن الـ 11 عاماً غادر منزل ذويه في اده جبيل ولم يعد

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودأحمد علي عبدو (عمره حوالي 11 سنة)، الذي غادر بتاريخ 09/04/2020 منزل ذويه الكائن في محلة اده - جبيل الى جهة مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه وهو يعاني من مرض التوحد.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 548092/09، للادلاء بما لديهم من معلومات".