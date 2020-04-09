المنسق العام لقطاع الانتشار في التيار الدكتور مارك-أنطوان زبّال للـotv: لاكمال خطة الاجلاء لجميع اللبنانيين من دون تمييز

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اطلّ الدكتور مارك-أنطوان زبّال المنسق العام لقطاع الانتشار في التيار الوطني الحرّ عبر شاشة الotv مع الإعلامية د.باسكال شمالي ضمن برنامج يوم جديد وتحدّث عن موضوع عودة المنتشرين الى لبنان و عن الصعوبات التي يعاني منها الشباب في الانتشار وعن الوضع الصعب الذي يعانون منه في ظل هذه الظروف المؤلمة كما تطرأ الى موضوع المساعدات اللوجستية لمواكبة العودة بالتنسيق مع قطاع الانتشار في التيار الوطني الحرّ، اذ شدد على أهمية اتباع جدول الأولويات التي وضعتها الحكومة، مثنياً على العمل الجبار الذي يقوم به مسؤولي قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر حول العالم.



ودعا الدكتور زبّال الحكومة لاكمال خطة الاجلاء لجميع اللبنانيين من دون التمييز بين غني وفقير او قارة دون أخرى داعياً شركة طيران الشرق الاوسط الوطنية إلى مراجعة أسعار بطاقات السفر المضخمة التي فاقت قدرة المنتشر اللبناني على تحمله.

وختم الدكتور زبّال حديثه بمناشدة جميع الأحزاب اللبنانية بالتخلي عن مصالحهم الضيقة في هذا الظرف الصعب والاهتمام بالإنسان لان هذا الوباء لا يعرف حزب أو دين أو مسؤول أو مواطن، الهدف الأسمى الآن هو عودة ابناء الوطن بأمان الى لبنان. مشدداً أن هذه هي مدرسة القائد الرئيس العماد ميشال عون وهذه هي توجيهات رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل.

لمشاهدة المقابلة:

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