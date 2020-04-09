living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المنسق العام لقطاع الانتشار في التيار الدكتور مارك-أنطوان زبّال للـotv: لاكمال خطة الاجلاء لجميع اللبنانيين من دون تمييز

9
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اطلّ الدكتور مارك-أنطوان زبّال المنسق العام لقطاع الانتشار في التيار الوطني الحرّ عبر شاشة الotv مع الإعلامية د.باسكال شمالي ضمن برنامج يوم جديد وتحدّث عن موضوع عودة المنتشرين الى لبنان و عن الصعوبات التي يعاني منها الشباب في الانتشار وعن الوضع الصعب الذي يعانون منه في ظل هذه الظروف المؤلمة كما تطرأ الى موضوع المساعدات اللوجستية لمواكبة العودة بالتنسيق مع قطاع الانتشار في التيار الوطني الحرّ، اذ شدد على أهمية اتباع جدول الأولويات التي وضعتها الحكومة، مثنياً على العمل الجبار الذي يقوم به مسؤولي قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر حول العالم.


ودعا الدكتور زبّال الحكومة لاكمال خطة الاجلاء لجميع اللبنانيين من دون التمييز بين غني وفقير او قارة دون أخرى داعياً شركة طيران الشرق الاوسط الوطنية إلى مراجعة أسعار بطاقات السفر المضخمة التي فاقت قدرة المنتشر اللبناني على تحمله.
وختم الدكتور زبّال حديثه بمناشدة جميع الأحزاب اللبنانية بالتخلي عن مصالحهم الضيقة في هذا الظرف الصعب والاهتمام بالإنسان لان هذا الوباء لا يعرف حزب أو دين أو مسؤول أو مواطن، الهدف الأسمى الآن هو عودة ابناء الوطن بأمان الى لبنان. مشدداً أن هذه هي مدرسة القائد الرئيس العماد ميشال عون وهذه هي توجيهات رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل.

لمشاهدة المقابلة:

 https://we.tl/t-Onal5f0I7G

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout