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لا بأس من الامتناع ولو لمرَّة عن جلد الذات..

9
APRIL
2020
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ليس تفصيلاً أن يُنشر تقرير على موقع CNN، يعرب فيه مواطنون أميركيون عن رفضهم العودة إلى بلادهم في زمن كورونا، على رغم استعداد سفارتهم لإجلائهم، لأنهم يعتبرون أن لبنان أكثر أماناً من أميركا.

 

طبعاً، المبالغة في مديح الذات مرفوضة، خصوصاً ان الوباء قد يكون متحفزاً للعودة والانتشار بقوة، كما حذر رئيس الحكومة في مجلس الوزراء، لكن لا بأس من الامتناع ولو لمرَّة عن جلد الذات، أقَّله في هذا الملف، ولا بأس أيضاً إذا مارس اصحاب الشائعات حجراً على الكذب وصياماً عن النفاق، ولو لأيام، كما طلب رئيس التيار الوطني الحر اليوم، في وقت كان تكتل لبنان القوي يتقدم بخمسة اقتراحات قوانين تعالج التداعيات الناجمة عن كورونا، تشمل انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء الهبات الخارجية المتعلقة بكورونا من الرسوم والضرائ، و تعليق المادة 32 من الموازنة التي تمنع البلديات من المساهمة بالمساعدات، وتعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية، وتحديد سقف للفوائد المصرفية على الحسابات المدينة، على ان يعقد امين سر التكتل مؤتمراً صحافياً الاسبوع المقبل لشرح التفاصيل.

 

وفي غضون ذلك، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، تمديد التعبئة العامة لغاية 26 نيسان الجاري، في وقت شدد الرئيس حسان دياب على ان عملية اعادة اللبنانيين من الخارج مستمرة، على رغم أن عدد الإصابات الذي تم تسجيله من إسبانيا وفرنسا كان مرتفعا، وهذا ما يدفع الى القيام بتقييم دائم للرحلات من هذه الدول"

 

واكد دياب في سياق آخر ان الجيش سيتولى مهمة توزيع المساعدات المالية الى العائلات المحتاجة بشكل كامل، مشددا على اهمية الضغط على التجار لمنع الفلتان في الاسعار.

 

وفي الموازاة، ترقب داخلي وخارجي للخطة الاقتصادية والمالية، وسط رصد شعبي لتداعياتها على مستويي الضرائب والرسوم وسعر صرف الدولار.

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