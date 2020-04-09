منسقية قطاع الشمال في التيار: إعلان وزير الصحة تحويل مستشفى البترون إلى حكومي ثمرة جهود جبارة للنائب جبران باسيل

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أصدرت منسقية قطاع الشمال في "التيار الوطني الحر" البيان الآتي: "شرفنا معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن بالأمس مشكورا بزيارة شمالية اختتمها في البترون، حيث جال على بعض الأقسام في مستشفى البترون، واطلع من رئيس مجلس إدارتها ومديرها على التجهيزات ومدى جهوزيتها لاستقبال مرضى كورونا اذا دعت الحاجة.

كما نؤكد أن إعلان وزير الصحة خلال الزيارة بالأمس توقيعه مرسوم تحويل المستشفى إلى حكومي هو ثمرة جهود جبارة للنائب جبران باسيل الذي دأب خلال السنوات الماضية على تأمين الدعم اللازم لتطوير هذه المؤسسة وبقاء أبوابها مفتوحة لاستقبال المرضى بعد أن قرر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عدم تجديد عقد تشغيلها. كما أكدنا لمعاليه، بحضور كل الفاعليات حرصنا على المحافظة على حقوق الأطباء والموظفين، خصوصا في هذه الظروف القاسية التي يمر بها لبنان والعالم".