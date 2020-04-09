التيار الوطني الحر - اوروبا : لوقف المزايدات السياسية العقيمة والانكباب على العمل الإنساني المنتج

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يثمن التيار الوطني الحر - قطاع الانتشار في اوروبا جهود الحكومة اللبنانية في العمل على اعادة المنتشرين الى لبنان حسب الأولويات المعلنة.

وكنا نربأ في ظل هذه الأزمة الإنسانية ان يقوم البعض برمي الاتهامات جزافًا تطال قطاع الانتشار عامة وهيئات التيار في اوروبا بشكل خاص وهي الساهرة على تنفيذ توجيهات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.



وبدل التعاون مع الوزارات المعنية وخاصة وزارة الصحة ووزارة الخارجية والقنصليات والسفارات المعنية يمعن البعض في تناقضاته ويبدو انها لازمة تاريخية.

ويدين التيار في اوروبا المزايدات العديمة الفائدة وبث النكد السياسي في بيانات وتصريحات وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الظروف العصيبة.



ويؤكد ان احوج ما نحن اليه وخاصة في البلدان الأوروبية التي يتركز فيها الوباء هو التضامن والتكافل بين جميع الأطياف خارج الاصطفافات والحسابات الضيقة لدعم جهود الحكومة وتصويبها حيث تدعو الحاجة والابتعاد عن مظاهر التشنج ومساعدة المنتشرين دون تفرقة.



وكان قطاع الانتشار سباقاً بتشكيل خلية أزمة لمتابعة موضوع وباء الكورونا حيث قام بحملة تبرعات عبر جميع القارات وشحن مواد طبية من الصين وإنشاء خطوط ساخنة للدعم النفسي فضلا عن التواصل اليومي والتواجد على الأرض حيث تدعو الحاجة.

وختاما ندعو جميع الفاعلين الى دعم الحالات الإنسانية خاصة لعدد كبير من الطلاب يعاني من وضع مالي ونفسي صعب.