٥ اقتراحات من تكتل "لبنان القوي" لمعالجة التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا

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تكتل لبنان القوي تقدّم بc وسيعقد امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا مطلع الاسبوع المقبل لشرحها.
الاقتراحات تشمل :
١-انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى لا يخسروا عملهم
٢-اعفاء الهبات الخارجية المتعلقة بالكورونا من الرسوم والضرائب
٣-تعليق المادة ٣٢ من الموازنة التي تمنع البلديات من المساهمة بالمساعدات واعطائها المجال حصرا للمساعدة في ما يتعلق بالكورونا
٤-تعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية مع استثناء ما هو متعلق بالنفقة وامور انسانية اخرى
٥-تحديد سقف للفوائد المصرفية على الحسابات المدينة