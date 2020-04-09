٥ اقتراحات من تكتل "لبنان القوي" لمعالجة التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا

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تكتل لبنان القوي تقدّم بc وسيعقد امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا مطلع الاسبوع المقبل لشرحها.



الاقتراحات تشمل :

١-انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى لا يخسروا عملهم

٢-اعفاء الهبات الخارجية المتعلقة بالكورونا من الرسوم والضرائب

٣-تعليق المادة ٣٢ من الموازنة التي تمنع البلديات من المساهمة بالمساعدات واعطائها المجال حصرا للمساعدة في ما يتعلق بالكورونا

٤-تعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية مع استثناء ما هو متعلق بالنفقة وامور انسانية اخرى

٥-تحديد سقف للفوائد المصرفية على الحسابات المدينة