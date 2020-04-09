كتابان من وزير الاقتصاد الى بلديتي الشويفات وبعلبك.. ماذا جاء فيهما؟

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رفع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه كتاباً الى بلدية الشويفات، طلب فيه التعاون على مصادرة مولد للمدعو علي دندش في الشويفات العمروسية في مهلة لا تتجاوز الـ 72 ساعة، وذلك بعد تسطير محضر ضبط بحقه لمخالفته القوانين النافذة، وقد تمنعت البلدية عن مصادرة المولد مع العلم انها وافقت بتاريخ سابق على مصادرة مولد اخر في دوحة عرمون مما يطرح تساؤلات عن اسباب التمييز بين اصحاب المولدات ضمن ذات النطاق البلدي.



كما رفع الوزير نعمه كتاباً الى بلدية بعلبك، طلب فيه التعاون مع مصلحة الاقتصاد والتجارة في بعلبك لضبط تسعيرة المولدات، وفي حال اصرار اصحاب المولدات على المخالفة، طلب منهم مصادرة المولدات التي تعمل خلافاً للقوانين النافذة في نطاقهم البلدي.