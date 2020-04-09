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دهم منزل في القليعات وضبط كمّية من مواد التنظيف المزوّرة

9
APRIL
2020
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دهمت قوة من المديرية العامة للجمارك - ضابطة بيروت - شعبة المكافحة البرية، منزلاً في منطقة القليعات والذي يستعمله صاحبه كغطاء ومركز لتزوير مواد تنظيف؛ حيث تم ضبط كمية من عبوات مواد التنظيف المزورة حيث بلغت الكمية الاجمالية حوالى 770 عبوة منها مجهز للبيع ومنها معد لوضع اللصائق المزورة عليها، بالإضافة الى ضبط كمية من الملصقات المزورة وبضع عبوات وكمية من مساحيق الغسيل تتجاوز الـ ٥٠ كيساً وعبوات سائل الغسيل عددها 14، إضافة إلى معجون أسنان عدد 108 عبوات و240 عبوة hand gel و8 عبوات سائل تبييض.

 


وتم اقتياد المزوّر والمضبوطات الى المركز لإجراء المقتضى بالتنسيق مع القضاء المختص.

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