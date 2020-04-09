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تمديد فترة التعبئة العامة.. اليكم التوصيات التي رفعها المجلس الأعلى للدفاع

9
APRIL
2020
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استهل الرئيس ميشال عون اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد في قصر بعبدا بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 15/3/2020 في إطار الوقاية من فيروس الكورونا، ومدى انعكاسها على تأمين المواد والخدمات الضرورية للمواطنين، مشددا على اهمية التنبه الى الأرقام والإحصاءات والتي على اساسها يتم اتخاذ القرار المناسب.

وأطلع دياب الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس الكورونا والتي قضت بالتمديد لفترة اعلان التعبئة العامة لغاية 26/4/2020.

كما عرض وزير الصحة العامة حمد حسن الأوضاع الصحية والإستشفائية وشدد على ضرورة الإلتزام بالبقاء بالمنازل، ومنع التجمعات لما له من نفع على ضبط انتشار الفيروس.، كما شدّد على عدم امكانية التساهل بالوقت الحاضر او التخفيف من وطأة الإجراءات، خاصة وان لبنان ما زال في عين العاصفة.

كما تطرّق وزير الصحة الى ضرورة تتّبع الأوضاع الصحية للبنانيين العائدين مؤخراً من الخارج وعلى ضوء النتائج يصار الى اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وبعد المداولة والإستماع الى الوزراء المختصين وايضاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بشأن الوضع منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 26/3/2020 وحتى اليوم. قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع توصيات الى مجلس الوزراء تتضمن:

1-إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6209/2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد الواقع فيه 26/4/2020.

2- التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 صادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء، "تعليمات تطبيقية بالمرسوم رقم 6198/2020" والقرار رقم 54/2020 تاريخ 26/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء، "تعليق العمل بين السابعة مساء والخامسة صباحاً باستثناء بعض المؤسسات" وقرار وزير الداخلية رقم 479 تاريخ 5/4/2020 " بشأن توقيت سير السيارات والشاحنات تبعاً لارقام لوحاتها.

وأخيراً طلب المجلس الأعلى للدفاع إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

من جهته، عرض رئيس الحكومة حسان دياب التقييم العام للتدابير والإجراءات التي اتخذت والتي اعتبرها جيدة واشار الى انه سيتم زيادة بعض الإجراءات التي فرضتها المراسيم والقرارات المعنية بتنفيذ خطط اعلان التعبئة العامة وفقاً للمعطيات والنتائج والإحصاءات الواردة من وزارة الصحة، لاسيما تلك المتعلقة باللبنانيين العائدين من الخارج.

 

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