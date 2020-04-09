مذكرة من وزيرة العمل

A + A -

أصدرت وزيرة العمل لميا يمين، مذكرة قررت فيها "تمديد تعليق العمل بالمهل المحددة لجميع المعاملات والمستندات حتى تاريخ 30/6/2020 ضمنا، بسبب استمرار الظروف الطارئة التي استوجبت تعليق المهل، وذلك حرصا على سلامة الموظفين والمواطنين اصحاب العلاقة من المخاطر الناشئة عن انتشار فيروس كورونا.

من جهة ثانية، وحرصا على العاملين في القطاعات المسموح لها العمل سندا للمرسوم رقم 6198/2020 المتضمن اعلان التعبئة العامة لمواجهة كورونا، والقرارات المتممة له، اصدرت يمين 3 تعاميم تطلب بموجبهم من الافران والمخابز والشركات العاملة في مجال التعقيم والتنظيفات، الالتزام بالقواعد الارشادية التي تنص عليها التعاميم المشار اليها والتأكد من التزام العاملين ايضا بها. مع التأكيد ان جهاز التفتيش في وزارة العمل سيراقب مدى تقيد هذه الشراكات، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بالمخالفين.

الى ذلك، تتابع دائرة العمل في البقاع ملف المستشفى اللبناني الفرنسي بسبب اقدام ادارة المستشفى إصدار تعميم يتعلق بقرارها إعطاء إجازات غير مدفوعة او نصف دوام لعدد من الموظفين. وجرى نقاش بين الدائرة وادارة المستشفى حول الاقتراحات التي يمكن اتباعها لتأمين استمرارية عمل الأجراء والحفاظ على حقوقهم".