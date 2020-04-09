وليد الهيبي، منسق التيار في افريقيا: نشكر الدولة على جهودها ونطالب بوضع جدول سريع للدول الأفريقية التي لم تُلْحظ بالمرحلة الأولى من الاجلاء

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التيار الوطني الحر في أفريقيا يتوجه بالشكر إلى كل من ساهم بحملة التبرعات ضمن الخطة الموضوعة من معالي الوزير جبران باسيل لمكافحة وباء الكورونا ومساعدة اهلنا في لبنان كما نأمل بهذا الأسبوع المبارك، اسبوع الآلام، بأن تكون نهاية المحنة لجميع الدول وخاصة لبلدنا الحبيب لبنان.

كما نستغل المناسبة لنتوجه بالشكر إلى رئيس الجمهورية، والحكومة مجتمعة ونخص بالذكر وزارتي الخارجية والصحة في لبنان والسلك الدبلوماسي في أفريقيا على جهودهم لإرجاع اللبنانيين إلى وطنهم ضمن خطة الإجلاء المعتمدة حسب الأولويات الصحية والعمرية.

من جهة أخرى، يحترم التيار في افريقيا ويصر على الآلية المنصفة الموضوعة والمتبعة من قبل الحكومة حيث لا تفرقة بين اللبنانيين في الانتشار الا بالنقاط الموضوعة في خطة الاجلاء. عسى أن تكون رحلتهم الى ربوع الوطن مكللة بالامان و الصحة.

كما نطلب من الدولة اللبنانية بوضع جدول سريع للدول الأفريقية العديدة الأُخرى التي لم تُلْحظ بالمرحلة الأولى من الاجلاء.

مع فائق الاحترام والتمني بالانتهاء قريبا من هذا الوباء، دمتم بصحة جيدة.