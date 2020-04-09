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بري لحاكم مصرف لبنان: لا تقلق من ناحيتي الّا في حالة وحيدة...

9
APRIL
2020
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بحسب معلومات صحيفة "الجمهورية"، فإنّ الرئيس نبيه بري لم يكن مرتاحاً لعدم وجود اي خطوة تطمئن اصحاب الودائع على اموالها، معتبراً انّ هذا الامر غير مقبول.

ونُقل عنه قوله لحاكم مصرف لبنان ما مفاده: "الناس تريد اموالها، وتريد ان تعرف اين هي هذه الاموال؟ وبمعزل عما تقول انّها حملة على مصرف لبنان، بَادِر الى طمأنة المودعين جديّاً على اموالهم، ومن الآن اقول لك طَمئِن الناس وخُذ منّي ما يدهش العالم، فلا تقلق من ناحيتي الّا في حالة وحيدة، وهي عدم مبادرتك الى طمأنة المودعين على اموالهم وحساباتهم سواء اكانت هذه الحسابات اقل من خمسة ملايين ليرة او ثلاثة آلاف دولار او اكثر من ذلك، المهم انّ الناس تريد ودائعها لأنّ هذا تعبها وجَنى عمرها، وبالتالي هو حق مقدّس لها، وتطمين هؤلاء لم يعد يحتمل اي مماطلة او مراوغة".

 

 

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