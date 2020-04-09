عناوين الصحف ليوم الخميس 9 نيسان 2020

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الأخبار: استنفار في بشرّي: خيار العزل «غير وارد» حالياً

نحو ضبط إنفاق الأجهزة الأمنية



هكذا بدّد سلامة والمصارف دولارات المودعين



البناء: كورونا يستردّ زخمه العالميّ مع تجاوز المليون ونصف مليون إصابة… ثلثها أميركيّ الخطة الحكوميّة الماليّة تفتح الباب للتعاون مع صندوق النقد بشروط سياديّة وزير الصحة: في مرحلة الاحتواء رغم زيادة المصابين من العائدين… وبشرّي

نداء الوطن: فرنسا لحكومة دياب: ماذا تنتظرون للإتصال بصندوق النقد؟

اللواء: الإختناقات المالية والإقتصادية تهدّد بالجوع.. وتحاصر خطة «الأساس الجيد»!

«نكبة الكورونا» اغتراباً وشمالاً تمدّد التعبئة والتدبير رقم 3.. وتختبر «الأمن الإستباقي»

النهار: "خطة الانقاذ" تهدد الودائع والنظام المالي!







الجمهورية: المودعون بين »الهيركات« وتقنين السحوبات

الديار: رئيس الحكومة والحكومة يعملان على استعادة المواطن ثقته بالدولة وليس بالحكومة لان الحكومات تتغيّر

بدء توزيع مئات ملايين الدولارات من مساعدات مالية وغذائىة للفقراء في كل الاراضي اللبنانية

لبنان سيتلقى 25 مليار دولار من صندوق النقد ومؤتمر «سيدر -1 » لانقاذ اقتصاده

the daily star: Lebanon under fresh pressure to enact reforms

l'orient le jour: Les grandes lignes du plan que prépare le gouvernement pour redresser le pays