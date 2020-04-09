أسرار الصحف ليوم الخميس 9 نيسان 2020

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قالت مصادر حكومية إن تأمين ضخّ عشرة مليارات دولار من مساهمات وقروض خارجية سيمكن الحكومة من السيطرة على الوضع المالي وإعادة هيكلة المصارف والديون خلال خمس سنوات وإن ضخ عشرين مليار دولار سيختصر المدة إلى ثلاث سنوات.



كواليس

قالت مصادر متابعة للوضع في كيان الاحتلال إن الاستعصاء السياسي الذي يحيط بتشكيل حكومة وحدة وطوارئ لا يزال في كيفية التعامل مع صفقة القرن بضمّ أجزاء من الضفة أم ترك الأمر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية وفرضية خسارة دونالد ترامب فيها.



نداء الوطن: خفايا

بانتظار انتهاء التحضيرات المتأخرة لعقد جلسة تشريعية "عن بعد"، أكد نائب بارز أن اللجان النيابية ستستأنف اجتماعاتها بعد عيد الفصح.

تردد أنّ وزيراً خدماتياً أعطى تياراً سياسياً رخصة استيراد مادة حيوية تتعلق بمواجهة "كورونا".

استغربت مصادر معنيّة أن ينقل رئيس الحكومة "خطة الفقر" من وزارة الشؤون الاجتماعية لتصبح ضمن نطاق عمل فريقه في السراي الحكومي.



اللواء: أسرار

همس

نُصح لبنان بطلب مساعدة معقولة من صندوق النقد، وليس القفز فوق أرقام خيالية، لا يُمكن التجاوب معها!



غمز

لم يُوقف قطب سياسي اتصالاته الدائمة مع مرجع كبير، على خلفية التنسيق، للحفاظ على الاستقرار الداخلي.



لغز

لاحظ عملاء مصارف أن مدراء بعض البنوك الكبرى وموظفيها يتعاطون بروح ثأرية وميليشياوية مع الزبائن في أبسط الأمور!