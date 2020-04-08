وزارة الصحة: إصابة مؤكدة بكورونا بين ركاب الطائرة التي أتت من اسطنبول

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اعلنت وزارة الصحة العامة أنه تم التأكد من إصابة راكب بـCOVID-19 من بين 122 راكبا كانوا على متن الطائرة التي أقلت مغتربين ووصلت أمس من اسطنبول، كما ستتم إعادة الفحص لراكب ثان في اليومين المقبلين للتأكد مما إذا كانت إصابته بـCOVID-19 مثبتة أم سلبية.



وعليه سيتم إخراج الحالة الإيجابية إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.



وبالنسبة إلى الطائرة التي وصلت من كينشاسا فإن الفحوص التي أجريت لجميع الركاب البالغ عددهم 125 أتت سلبية.