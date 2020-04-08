ديل كول: الطلعات الجوية الإسرائيلية تشكل انتهاكات خطيرة واعترضت بشدة عليها

A + A -

قال قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" اللواء ستيفانو ديل كول ردا على سؤال لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" حول موضوع الخروقات الجوية الاسرائيلية للاجواء اللبنانية: "ان هذا الموضوع قد أثير خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم مع رئيس الحكومة حسان دياب".

واضاف: "من المهم للغاية في هذه الأوقات الصعبة الحفاظ على الهدوء، ولا تزال الطلعات الجوية الإسرائيلية في المجال الجوي اللبناني تشكل انتهاكات خطيرة للقرار 1701 وكذلك للسيادة اللبنانية".

اضاف: "إن هذه الانتهاكات تصعد التوترات بين السكان بينما تقوض جهود اليونيفيل لبناء ثقة الناس في بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان. لقد اعترضت بشدة على هذه الانتهاكات في رسالة وجهتها إلى الجيش الإسرائيلي وطلبت فيها وقف مثل هذه الطلعات على الفور في اطار الاحترام الكامل للقرار 1701 والسيادة اللبنانية".