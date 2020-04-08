قاضي العجلة في صور ألزم مصرفا دفع ما طلبه مودع لعلاج والدته المريضة

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أصدر قاضي الأمور المستعجلة في الجنوب القاضي محمد مازح قرارا نافذا على أصله طلب فيه إلزام "بنك لبنان والمهجر" - فرع صور دفع مبلغ 15 ألف دولار أميركي للمستدعي حسن رضا حمية من حسابه لدى الفرع لعلاج والدته التي تعاني من مرض عضال.

وجاء في نص القرار أنه "نظرا للأوضاع العامة الراهنة ولوضع المستدعي المتعلق بحالة والدته المريضة، تقرر إلزام المصرف المشار اليه دفع مبلغ 15 ألف دولار أميركي للمستدعي من حسابه، وذلك سندا الى المادة 579 من أصول المحاكمات المدنية - فقرة /2/ معطوفة على المادة 604 وما يليها تحت طائلة دفع مبلغ ألف دولار أميركي عن كل يوم تأخير.