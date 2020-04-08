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المستشارة ماريان الحويك تخرج عن صمتها .. هكذا ردّت!

8
APRIL
2020
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كشفت المستشارة التنفيذية لحاكم مصرف لبنان ماريان الحويّك أنها "تابعت بعض التعليقات التي سرت منذ صدور المذكرة الادارية الداخلية عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتعيينها مستشارة تنفيذية ممتازة للحاكم ولمدة سنة"، وقالت إنه تبيّن أن "حجم التزوير والمغالطات التي وردت عن قصد أو عن جهل لدوري ولمسؤولياتي في مصرف لبنان لا ينمّ إلا عن خلفيات سياسية واسباب أخرى تبقى مجهولة لي."

 

وأوضحت النقاط الآتية :
-لا أتقاضى اي بدل مادي لقاء مسؤولياتي الجديدة كمستشارة تنفيذية ممتازة للحاكم، وإن هذه الاستشارة تندرج ضمن مشروع تنظيمي واستراتيجي يهدف لمساعدة الوضع الاقتصادي في لبنان حالياً وهو ضروري في أوقات الازمة ويتطلّب إعطاء المسؤول عن المشروع الصلاحية القانونية لبدء العمل بالمشروع.

 

- كما كنت قد تقدّمت بطلب إستيداع ( أي إجازة من دون راتب ) منذ عام 2017 حيث كان راتبي قبل طلبي الاجازة لا يتجاوز 12 مليون ليرة لبنانية، ومنذ ذلك الوقت لم أتقاضَ أي أجر ولا يزال المبلغ نفسه. وهذا الراتب هو الراتب الذي تنص عليه السلسلة المعتمدة للمديرين التنفيذيين في مصرف لبنان.

 

-ما يتمّ تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن مبالغ مالية حصلت عليها هو أمر عار من الصحة ويصبّ في خانة التزوير. والمبالغ الوحيدة التي حصلت عليها هي قرض سكني لشراء شقة سكنية عام 2013 كسائر القروض التي يستفيد منها جميع موظفي المصرف وقرض شخصي عام 2018 ، وبالتالي هذه هي كل استفادتي المادية من المصرف، ويمكن لمن شاء التأكد من الامر فهو غير مخفي.


-إن ما وراء هذه التسريبات محاولة فادحة للتسييس وتدخل في خانة التشهير الشخصي والقدح والذم، فإقتضى التوضيح".

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