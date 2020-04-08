تعميم المركزي إلى التنفيذ وسيدروس أول المبادرين!

A + A -

أعلن بنك سيدروس عن البدء بتنفيذ التعميم الصادر عن مصرف لبنان المتعلق بصغار المودعين، ونشر على صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: "تماشياً مع تعميم مصرف لبنان رقم 148 المتعلق بالسحوبات النقدية لحسابات الودائع الصغيرة، نحن على أتم الاستعداد لتلقي طلباتكم! يرجى الاتصال بفرعكم من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً أو مركز خدمة الزبائن على 01239999"



يذكر أن مصرف لبنان كان قد أصدر تعميماً خاصاً منذ أيام يتعلق بأصحاب الودائع الصغيرة التي لا تتعدى قيمتها 5 ملايين ليرة أو 3000 دولار أو ما يوازيها بأي عملة أجنبية، يتيح بموجبه لأصحاب الودائع الدولارية (التي لا تزيد عن 3 آلاف دولار) سحبها بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق (أي السعر في السوق الموازي) بتاريخ طلب السحب من قبل المودع.



أما أصحاب الودائع بالليرة (التي لا تزيد عن 5 ملايين ليرة) فسيتمكّنون من تحويلها إلى الدولار وفق سعر الصرف الرسمي المُعتمد في المصرف، ومن ثم يمكن سحبها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الموازي.