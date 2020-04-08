حماية المستهلك تضبط مصنعا لتزوير سلع بالبقاع وتقفل شركة مياه بالضاحية

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بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، ضبطت مديرية حماية المستهلك بمؤازرة قوى الأمن الداخلي مصنع في البقاع منطقة التليلة، واقفلته بالشمع الأحمر بإشارة من القضاء المختص. وتبين ان المعمل يقوم بتزوير مواد تنظيف لماركات متعددة كما تبين وجود آلة تزوير شاملة لجميع مراحل السلع المقلدة ووجود اكياس فارغة ومعبأة للماركات.

كما داهمت مديرية حماية المستهلك بمرافقة اتحاد بلديات الضاحية مستودع لتعبئة مياه شرب بمنطقة برج البراجنة وتم اقفاله بعد مصادرة عبوات المياه غير المطابقة للمواصفات وحجزها، كما تم اخذ عينات وارسالها الى مختبر لتحليلها