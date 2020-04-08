كنعان بعد لقاء بري: لمست حرصه وإصراره على حماية المودعين وعدم المساس بمدخراتهم

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان اللقاء الذي جاء بعيد دعوة الرئيس بري هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع نهار الثلاثاء المقبل كان مناسبة جرى فيها عرض للوضع المالي بشكل عام والتشريعات المالية واقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة على جدول اعمال لجنة المال والموازنة النيابية بشكل خاص، وتم الاتفاق على آلية لمتابعة هذه الملفات وبلورة تصور مشترك لإنجازها.

كنعان وبعد اللقاء اشار الى ان الاجتماع كان ايجابيا وسيكون هناك خطوات عملية فيما يخص التشريعات التي تؤمن الدعم الاقتصادي والمالي في هذه الظروف الصعبة التي تثقل كاهل المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود و اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى كل مايتصل بتمديد المهل التعاقدية و القانونية والقضائية التي تخفف من الاعباء التي لا قدرة للمواطن على احتمالها في هذه المرحلة



كنعان اكد انه لمس حرص رئيس المجلس النيابي وإصراره على على حماية المودعين وعدم المس بمدخرات اللبنانيين وجنى عمرهم تحت اي شعار او عنوان او تشريع.