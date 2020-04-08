مبادرة من قطاع الانتشار‎

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"حدّك وين ما تكون" مبادرة من قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحرّ ومن لجنة الإستجابة لمكافحة الكورونا. خط ساخن لسماع أي شخص ومتابعة المنتشرين أينما كانوا في أقطار العالم. تتألف من خيرة المعالجين النفسيين لتثبيتهم ولدعمهم نفسياً ومعنوياً.

التواصل عبر الواتسآب :

البلاد العربية وتركيا

نضال صادق: 96170828808

أفريقيا

لارا رعد 96170533542

اميركا الشمالية (الولايات المتحدة و كندا)

سادي جعجع 18185699560

أوروبا

د سامي رحّال 96176981261

و هكذا نثبت مرة أخرى أننا نقف جنبا إلى جنب مع الانتشار اللبناني في هذه المحنة.

قوتنا بوحدتنا مش دليل ضعف اذا طلبنا مساعدة نفسية!

#حدك_وين_ما_تكون

#قطاع_الانتشار