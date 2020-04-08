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أمطار متفرقة ورياح ناشطة وثلوج غدًا

8
APRIL
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد الخميس، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وتنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق وتتدنى ليلا لتلامس الـ 1800. وجاء في النشرة الآتي:

 

الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي يؤدي الى طقس ماطر.

 

الطقس المتوقع في لبنان:

 

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، مع ضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا. احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة بدءا من بعد الظهر شمال البلاد.

 

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وتنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا ومترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق وتتدنى ليلا لتلامس الـ1800.

 

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الجبال والداخل كما يتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط ثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق وتتدنى ليلا لتلامس 1700 متر.

 

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 12 إلى 20 درجة ، في الجبال من 6 درجات إلى 13 درجة وفي الداخل من 5 درجات إلى 17 درجة.

 

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كم/س

 

الانقشاع: متوسط إلى سيء أحيانا.

 

الرطوبة النسبية على الساحل: 60 و85 %.

 

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 18°م.

 

الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

 

ساعة شروق الشمس: 6,17 ساعة غروب الشمس: 19,04

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