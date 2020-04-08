نقابة محرري الصحافة اللبنانية: تسليم البطاقات المنجزة يومي الخميس والجمعة في 9 و10 نيسان الجاري

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صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي :

نظرا للظروف الراهنة تطلب نقابة المحررين من المحررين الصحافيين المنتسبين الى النقابة ،الذين سددوا اشتراكاتهم عن العام 2020 وتقدموا بطلباتهم للحصول على البطاقة الصحافية ،الحضور الى مقر النقابة في الحازمية ،لتسلم بطاقاتهم المنجزة ،يومي الخميس والجمعة في 9 و10 نيسان الجاري ،بين التاسعة والنصف صباحا والواحدة ظهرا.

كما تطلب النقابة من المحررين الذين لم يتقدموا بطلباتهم بعد ،الحضور في نفس المواعيد للتقدم بها ،على أن يتسلموا هذه البطاقات بعد إنجازها يوم الثلاثاء في 14 الجاري.

وبانتظار انجاز بطاقات المحررين عن العام 2020 ،تأمل النقابة من وزارة الداخلية والقوى الأمنية والعسكرية ،الأخذ بالتعميم الذي أصدرته النقابة سابقا ،واعتماد البطاقات الصادرة في العام 2019 في تنقل الصحافيين في هذه الظروف الاستثنائية.