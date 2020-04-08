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رئيس الجمهورية ترأس اجتماعا وزاريا امنيا في حضور رئيس الحكومة. الرئيس عون للاستمرار في تعزيز الاجراءات الامنية والتنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية

8
APRIL
2020
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الرئيس دياب شدد على اهمية الامن الاستباقي لتأمين الاستقرار والأمان
 
ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعا وزاريا امنيا، خصّص لعرض الاوضاع الامنية في البلاد وتقييم الاجراءات المتخذة.
 
حضر الاجتماع: نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر عدرا، وزير المال غازي وزني، وزير الداخلية العميد محمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام  اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير التخطيط للموازنة في الجيش العميد يوسف الخوري حنا. 
 
  وحضر الاجتماع ايضا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر. 
 
  في مستهل الاجتماع، اكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستمرار في تعزيز الاجراءات الامنية في البلاد والتنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية، منّوها بالجهود التي تبذلها القوى الامنية في كافة المهمات التي توكل اليها. ثم تحدث الرئيس دياب مشددا على اهمية الامن الاستباقي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا المجال لتأمين الاستقرار والأمان لكافة اللبنانيين والمقيمين في لبنان. 
 
بعد ذلك، عرض قادة الاجهزة الأمنية التقارير المتوافرة عن الاوضاع في البلاد والمهام التي تقوم بها القوى العسكرية والامنية. كما تطرق البحث الى حاجات المؤسسات الأمنية.  
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