تسجيل 7 إصابات بكورونا على متن طائرة قادمة من مدريد.. و٤ اصابات من طائرة باريس!

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أعلن وزير الصحة حمد حسن في حديث لإذاعة النور أنه "اكتشفنا اصابة 7 اشخاص على الطائرة القادمة من مدريد"، مشيراً الى أن "على جميع المسافرين القادمين على طائرة مدريد ان يتم حجرهم لمدة 15 يوما واجراء الفحوصات اللازمة لهم بعد ذلك".



وشدد على "اننا بإنتظار نتائج فحوصات باقي الطائرات التي وصلت امس"، مشيراً الى أن "الاجراءات التي حصلت جيدة جيدا في مطار بيروت الدولي والاداء كان جيدا من الهيئة الصحية والدفاع المدني وكشافة الرسالة ومن كل من شارك في الاجراءات وكان التعاطي مسؤول جدا".



ولفت الى أن "هناك اجتماع حالي مع اللجنة الفنية التخصصية لمكافحة الأوبئة لتقييم عدد الحالات ومصدر الوباء في منطقة بشري وبناء عليه نأخذ القرار"،

وأعلنت وزارة الصحة في وقت لاحق عن ظهور ٧ اصابات بفيروس كورونا بين ركاب الطائرة التي أتت من مدريد وسيخضع كل من كان على متن الطائرة للحجر الالزامي لمدة ١٤ يوما ليصار الى اعادة اجراء الفحوصات المخبرية من جديد.

كذلك أكدت اصابة اربعة ركاب من اصل ١١٨ كانوا على متن الطائرة القادمة من باريس.