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لائحة أسعار الخضار والفواكه.. "استغلال المستهلك ممنوع"

8
APRIL
2020
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أعلن وزير الزراعة عباس مرتضى "أننا وعدنا أن نحمي المستهلك وأن نتحمل المسؤولية حتى لا يكون المواطن ضحية الإحتكار وأعدينا مشروع "تحديد الأسعار"، مشددا على أن "الدولة ستكثف رقابتها على ارتفاع الأسعار ووزارة الزراعة ستساعد وزارة الاقتصاد لتسطير المحاضر بهدف حماية المستهلكين كما سنطلق لائحة توجيهية للأسعار ليتم البيع بحسبها وبسعر موحد على كامل الأراضي اللبنانية".

 

وأشار مرتضى، خلال مؤتمر صحفي، الى أنه "ممنوع على أي تاجر استغلال المستهلك وسنطلق اليوم لائحة توجيهية بالاسعار بهدف توحيدها"، لافتا إلى أنّ "كل الاربعاء سنصدر لائحة توجيهية والالتزام واجب وسنأخذ اجراءات بحق المخالفين".

 

وقال ان "الربح على البضائع لا يجب أن يتعدى الـ20% أو 30% وسنتلقى اتصالات لتقديم الشكاوى عن أي مخالفة في الأسواق اللبنانية وسيتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".

 

من جهتها، أوضحت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد عليا عباس أن "أسعار الخضار والفواكه التي حددت هي بالجملة وهي أسعار توجيهية".

 

وأشارت الى أن "الأسعار ستختلف بطبيعة الحال من منطقة إلى أخرى ومن متجر إلى آخر وهمنا الأساسي ضبط الأسعار لحماية الفقراء وليس الأغنياء".

 

للإطلاع على لائحة الأسعار، إضغط هنا

 
أسعار المنتجات الزراعية في أسواق الجملة في لبنان
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