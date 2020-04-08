أمطار غزيرة مصحوبة بالبرَد والصواعق.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه بعدما ضرب اليونان بأمطاره الطوفانية، ينحرف المنخفض الجوي نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وتتوزّع سحُبه الركامية بين قبرص وشمال مصر وفلسطين ولبنان وساحل سوريا وشمال الاردن. يبدأ تأثيره على المنطقة اعتباراً من بعد ظهر الخميس فتتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها مساء، مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط غزير للبرَد ساحلاً وجبلاً.

تشتد سرعة الرياح بين مساء الخميس ويوم السبت لتلامس 65 كلم في الساعة وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

طقس يوم الخميس غائم مع ضباب على الجبال. تتساقط الامطار اعتباراً من بعد الظهر وتشتد مساءً

الحرارة على الساحل: 18 درجة نهاراً و 14 ليلاً

الحرارة على الجبال 1200 متر: 13 نهاراً و 6 ليلاً

في البقاع: 16 نهاراً و 7 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 7 نهاراً و 2 ليلاً،

الرطوبة: 85%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة تشتد لتصل شمالاً الى 50 كم ويوم الجمعة الى 65 كم في الساعة

الضغط الجوّي:1012hpa

ملاحظة: قد تتشكل السيول والفيضانات في المناطق الساحلية يوم الجمعة بسبب غزارة الهطولات.