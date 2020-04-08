الجالية اللبنانية في جمهورية الكونغو تطلب من الحكومة السماح لشركات طيران أخرى غير شركة MEA بالمساهمة في اجلاء اللبنانيين

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صدر بيان عن الجالية اللبنانية في جمهورية الكونغو جاء فيه:

تتقدم الجالية اللبنانية في جمهورية الكونغو بالشكر لكل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على جهوده الحثيثة الرامية الى اعادة المغتربين اللبنانين الى لبنان، وكذلك دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري الذي كان سبّاقا في اعلاء الصوت المنادي بضرورة إجلاء اللبنانين المغتربين الى وطنهم الام، وكذلك جهود دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بهذا الخصوص.

الشكر موصول ايضاً الى كل من وزيري الصحة حمد حسن، والخارجية والمغتربين أنطوان حتّي، في لبنان لوضعهما الأطقم الدبلوماسية والطبية في خدمة المغتربين خاصة في جمهورية الكونغو.

في هذا السياق تود الجالية اللبنانية في جمهورية الكونغو ان توجه عناية المعنيين الى ان الجالية التي تعودت أن تجد حلاً لأزماتها من داخل صفوفها في الاغتراب، ومنذ ان أعلنت الحكومة اللبنانية بأنها ستسمح بعودة المغتربين الراغبين الى لبنان، قامت بوضع امكانياتها بتصرف المصلحة العامة في سبيل اجلاء اللبنانين الى لبنان. فقد قامت شركة ( TAC ) وهي ناقل للرحلات المنتظمة في جمهورية الكونغو بالطلب من السلطات اللبنانية المختصة بالسماح لها بالمساهمة في نقل ابناء الجالية في الكونغو وذلك ضمن الشروط والآليات التي وضعها مجلس الوزراء.

فوجئنا بإعطاء حصرية النقل لشركة طيران الشرق الأوسط. وفوجئنا أكثر بالأسعار المرتفعة والباهظة التي فرضتها الشركة المذكورة ما أدَّى الى تراجع عدد الراغبين بالعودة من 500 الى 200 شخص، تراجع بنسبة 60 بالمئة.

ما زاد الطين بلةً أنّ مبادرة شركة ( TAC ) تجاه أبناء الجالية كانت محل استهزاء لدى أُولي الامر في شركة طيران الشرق الاوسط في تصرف أقل ما يقال فيه انه غير لائقٍ وغير مسؤول.

في هذا السياق تود الجالية اللبنانية في الكونغو ان توجه عناية السيد محمد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط أن الجالية اللبنانية في برازافيل وكينشاسا قامت بإجلاء رعاياها وعلى نفقتها الى لبنان في العام 1997 وكذلك كانت شركة ( TAC ) الشركة الأولى في اجلاء اللبنانين من مطار أبيدجان إلى مطار أكرا بناءً على طلب وزارة الخارجية اللبنانية في العام 2011.

واذ تكرر الجالية اللبنانية في جمهورية الكونغو موقفها من ضرورة تضافر جهود الجميع في هذه الظروف الصعبة، تطلب من الحكومة اللبنانية السماح لشركات طيران أخرى غير شركة طيران الشرق الاوسط بالمساهمة في اجلاء اللبنانين، ليس فقط انطلاقا من الحس الوطني ولكن ايضا منعا لاي استغلال في هذه الظروف الصعبة من خلال تصرفات احتكارية غير مسؤولة وغير انسانية.

حمى الله لبنان واللبنانين.

احمد محمودة (نائب رءيس الجالية بوانت نوار)

فوزي أيوب (أمين سر الجالية )