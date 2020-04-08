في هذا الموعد سيسجل لبنان هبوطاً بإصابات كورونا

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أوحى "ثبات" انخفاض الإصابات مع ارتفاع عدد الفحوصات بتوجه جدي نحو انحسار عدد الإصابات وثباتها في منتصف نيسان الحالي، وفق المتخصص في علوم الجزيئيات الذرية والنانوتكنولوجيا الدكتور محمد حمية، الذي لفت في حديث إلى صحيفة "الأخبار" إلى أن أرقام الإصابات لن تصل إلى 950 إصابة في حال بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً، وقد تصل بحدها الأقصى الى الـ 650 حالة، "والتصاعد سيبقى خفيفاً وتحت السقف المحدد لشهر أيار».

وأضاف حمية: "بدءاً من أمس الثلاثاء أصبح الرسم البياني يُنبئ بثبات الإصابات منذ منتصف نيسان ونسير نحو انحسار تصاعد العدوى وليس انحسار المرض الذي يبقى رهناً بحالات الشفاء". وبعد 20 أيار "سيبدأ لبنان تسجيل هبوط في الإصابات في حال عدم تسجيل إصابات جديدة في صفوف المغتربين ولم يطرأ أي عامل جديد".