السيد نصرالله: بعد الله الأمل على الأطقم الطبية

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أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته لمناسبة النصف من شعبان، على المشاركة في حملة اجتماع القلوب للدعاء "لتعجيل فرج الإمام المهدي" والانتهاء من وباء كورونا.

وخلال كلمته لمناسبة النصف من شعبان، وفيما يتعلق بموضوع مكافحة فيروس كورونا قال السيد نصرالله: " وصلتني رسائل عديدة من جمعية الاطباء المسلمين ومن ممرضي وممرضات عدد من المستشفيات في لبنان، ومن طالبي الطب في الاغتراب ومن أطر صحية في الداخل تتكلم بنفس اللغة والادبيات التي استخدمها المجاهدون في حرب تموز ويعبرون فيها عن نفس التضحية والاستعداد لمواجهة التحديات".

وأضاف: «أقول لكم وصلتني رسالتكم وسمعت مقالتكم وأنتم بعد الله الأمل»، كاشفاً عن "رسائل من المجاهدين في الخطوط الامامية وصلت اليه تعلن استعدادهم لتحمل المسؤولية الكاملة، موجها لهم الدعاء والشكر على وجهادهم وسهرهم"، واصفاً المعركة ضد هذا "الوباء بأنها معركة انسانية وليس لها انتماء ديني او سياسي او عرقي".

وخص السيد نصرالله بالشكر وزارة الصحة والأطقم الطبية التي تعمل في مواجهة هذا الوباء لسلامة اللبنانيين، قائلا: نخص بالشكر وزارة الصحة والأطقم الطبية التي تعمل في مواجهة هذا الوباء لسلامة اللبنانيين.

وأكد أن اليوم كل الاطباء من رجال ونساء والممرضين والمسعفين وكل العاملين في الطقم الطبية والصحية يتواجدون في الخطوط الامامية ويتحملون المخاطر في هذه المعركة ويعبرون عن تفانيهم وتضحياتهم وشاجعتهم وتحملهم الكبير للمسؤولية الانسانية، واقول لهم انتم بعد الله تعالى عليكم نراهن ونبني ونعقد الامال في هزيمة هذا العدو الخفي وتحقيق الانتصار لشعبنا وناسنا من الطبيين على هذا الخطر المحطق بحياتهم وسلامتهم.