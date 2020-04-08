عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 نيسان 2020

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الأخبار: بشرّي بؤرة انتشار

برنامج الحكومة للإصلاح المالي: الخسائر 83 مليار دولار!



نداء الوطن: سؤال سفراء "الدعم" في بعبدا عن "الخطة"... "كركب الأوراق" في السراي!

صفقة الـ"PCR"... "عصفورين بحجر"؟



اللواء: الخطة الإقتصادية تغرق في العموميات.. ولا مساعدات بشروط عون وحزب الله

نداءات استثغاثة من المغتربين في إفريقيا للعودة.. وتوزيع المساعدات المالية في عهدة الجيش اليوم

البناء: كورونا يعاود الصعود بـ75 ألف إصابة والترقب لنهاية الأسبوع… ولبنان يعود للاحتواء برّي لسلامة: ممنوع المساس بالودائع… ونصرالله للجسم الطبي: بعد الله أنتم الأمل عودة المغتربين تتقدّم بنجاح… وإصابات للجيش في المواجهة مع أهالي موقوفي «القبّة»





النهار: الامتحانات الرسمية على الابواب... ولا قرار حاسماً بعد أنظمة عالمية اعتمدت أنظمة تقويم وامتحانات من بُعد



الجمهورية: إصلاحات تحت ضغط "كورونا"

الديار: الحاكم ومصرف لبنان لماذا لن ينذرا الدولة عندما أصبحت الديون 60 مليار دولار والخط الأحمر؟

كيف يجوز للحكومات أن تستمر ثلاثين سنة في عجز سنوي ثلاثة مليارات وسرقات مستمرة؟

«خربوا بيوت» اللبنانيين الذين هاجروا وأضاعوا «أرز 1» والإصلاحات المطلوبة لا تجري



the daily star: Syrian girl killed in Lebanon

l'orient le jour: « Les mesures, au Liban, sont dignes d’un pays occidental »