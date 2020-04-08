أسرار الصحف ليوم الأربعاء 8 نيسان 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر ماليّة حكوميّة أن يبدأ توزيع المساعدات النقدية المقرّرة للعائلات الأشدّ فقراً في الأسبوع المقبل بعد انتهاء قيادة الجيش من تدقيق لوائح المستفيدين مع الجهات المعنيّة وتنقيح اللازم منها. وقالت المصادر إن المبلغ اللازم يُقدَّر بـ80 مليار ليرة سيُحجز من احتياط الموازنة.



كواليس

وضعت مصادر أمنيّة الحركة الأميركيّة العسكرية في العراق وسورية في دائرة التملّص من المواجهة والاحتماء عبر التجمع ووقف الدوريات وتفادي الاحتكاكات. وقالت إن تفكيك القواعد وتجهيزاتها يؤكد هذا الاستنتاج لأنه يترك فراغاً ستملؤه القوى الممسكة بالأرض ويستحيل انتزاعها لاحقاً.



نداء الوطن: خفايا

نقل مقربون من رئيس الحكومة حسان دياب أنه لم يكن مؤيداً لقرار اتخذه حديثاً وزير سيادي لما له من تداعيات سلبية.

يبدأ الجيش توزيع المساعدات المالية مطلع الأسبوع المقبل بعد انتهاء التدقيق في اللوائح المقدمة وقد انضمت إليها عائلات تلامذة المدارس الرسمية.

شكا عدد من السفراء اللبنانيين في الخارج من التعاطي الفاضح بقضية عودة المغتربين، خصوصاً بعد دخول الوساطة السياسية وضغوط كبار النافذين على خط تسجيل أسماء الراغبين بالعودة.



اللواء: أسرار

همس

فوجئ المشاركون في اجتماع عُقد مؤخراً بموقف سفيرة دولة كبرى، لجهة طبيعة المساعدات التي يُمكن أن تقدّمها بلادها في هذه المرحلة.



غمز

فُهم من مصادر مطّلعة أن مشروع تشكيلات أثار جدلاً، سيُعاد طرحه ليصدر كما وُضع أصلاً!



لغز

فوجئ المعنيون بالصناديق الضامنة، بخطط توضع من دون إعلامهم، للنيل من التقديمات التي تقدمها للمنتسبين!