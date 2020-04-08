living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 8 نيسان 2020

8
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر ماليّة حكوميّة أن يبدأ توزيع المساعدات النقدية المقرّرة للعائلات الأشدّ فقراً في الأسبوع المقبل بعد انتهاء قيادة الجيش من تدقيق لوائح المستفيدين مع الجهات المعنيّة وتنقيح اللازم منها. وقالت المصادر إن المبلغ اللازم يُقدَّر بـ80 مليار ليرة سيُحجز من احتياط الموازنة.


كواليس

وضعت مصادر أمنيّة الحركة الأميركيّة العسكرية في العراق وسورية في دائرة التملّص من المواجهة والاحتماء عبر التجمع ووقف الدوريات وتفادي الاحتكاكات. وقالت إن تفكيك القواعد وتجهيزاتها يؤكد هذا الاستنتاج لأنه يترك فراغاً ستملؤه القوى الممسكة بالأرض ويستحيل انتزاعها لاحقاً.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

نقل مقربون من رئيس الحكومة حسان دياب أنه لم يكن مؤيداً لقرار اتخذه حديثاً وزير سيادي لما له من تداعيات سلبية.

 

يبدأ الجيش توزيع المساعدات المالية مطلع الأسبوع المقبل بعد انتهاء التدقيق في اللوائح المقدمة وقد انضمت إليها عائلات تلامذة المدارس الرسمية.

 

شكا عدد من السفراء اللبنانيين في الخارج من التعاطي الفاضح بقضية عودة المغتربين، خصوصاً بعد دخول الوساطة السياسية وضغوط كبار النافذين على خط تسجيل أسماء الراغبين بالعودة.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
فوجئ المشاركون في اجتماع عُقد مؤخراً بموقف سفيرة دولة كبرى، لجهة طبيعة المساعدات التي يُمكن أن تقدّمها بلادها في هذه المرحلة.


غمز
فُهم من مصادر مطّلعة أن مشروع تشكيلات أثار جدلاً، سيُعاد طرحه ليصدر كما وُضع أصلاً!


لغز
فوجئ المعنيون بالصناديق الضامنة، بخطط توضع من دون إعلامهم، للنيل من التقديمات التي تقدمها للمنتسبين!

 

 

 

الجمهورية: أسرار


"هدف" تعميم مصرف لبنان بالاتفاف مع المصارف!

لاحظت أوساط إقتصادية أن التعميم الذي أصدره المصرف المركزي بالإتفاق مع المصارف يهدف لإقفال حسابات المودعين الصغار بالدولار وليس خدمة لهم.

 

التعبئة تنتهي بعد أسبوعين من وصول آخر طائرة للّبنانيين!

لمّحت مصادر في وزارة الصحة إلى أن التعبئة العامة تنتهي بعد أسبوعين من وصول آخر طائرة للّبنانيين الآتين من الخارج.

 

لا تعليق!

يجيب مسؤولون في حزب بارز لشخصيتين حليفتين عن تنازعهما على التعيينات بـ: لا تعليق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout